Дюмфрис отверг предложение «Интера» - раскрыты детали

Боссы миланского «Интера» не могут договориться с нидерландским защитником Дензелом Дюмфрисом о подписании нового трудового соглашения. Об этом рапортуют журналисты La Gazzetta dello Sport.

Как стало известно источнику, «нерадзурри» предложили футболисту оклад в размере четырех миллионов евро. Но это предложение было отклонено, поскольку игрок хочет зарабатывать на один миллион больше. Новый этап переговоров пройдет в начале 2024 года.

Срок действующего контракта Дензела с «Интером» рассчитан до конца сезона-2024/2025.

В текущем сезоне чемпионата Италии Дюмфрис провел 13 поединков, в которых записал на свой счет два гола и три ассиста.