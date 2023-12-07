«Ювентус» хочет предложить Рабио очередной краткосрочный контракт

Туринский «Ювентус» раздумывает над тем, чтобы предложить полузащитнику Адриену Рабио очередной краткосрочный контракт. Напомним, минувшим летом с французом было подписано соглашение, которое рассчитано до конца нынешнего сезона.

По информации от La Gazzetta dello Sport, руководство «старой синьоры» хочет предложить Рабио контракт на тех же условиях с зарплатой в размере 8 миллионов евро в год. Только срок будет рассчитан до лета 2025 года.

Отмечается, что представители «Ювентуса» уже выходили на связь с агентом и матерью Рабио. Источник сообщает, что между сторонами наблюдаются отличные отношения.