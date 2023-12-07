Кьеза готов продлить контракт с «Ювентусом» на один год

Агент нападающего туринского «Ювентуса» Федерико Кьезы заявил, что его клиент готов продлить с командой контракт на один год. По информации от La Gazzetta dello Sport, представитель футболиста дал понять, что итальянец открыт к тому, чтобы по ходу этого сезона продлить соглашение до 2026 года.

Напомним, нынешний контракт Кьезы с «Ювентусом» истекает летом 2025 года, что может поставить «старую синьору» под риск в конце нынешнего сезона. За год до окончания контракта футболисты доступны на рынке по скидке, что делает позицию «Ювентуса» уязвимой.

Источник также сообщает, что агент Кьезы не исключил подписание более долгосрочного контракта и повышения зарплаты в случае хороших выступлений в этом сезоне.