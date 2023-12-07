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Чемпионат Италии. Серия А

​Пирло: «Первая победа в Лиге чемпионов с «Миланом» была самой важной»

07 Декабря 2023 • 10:18 Комментировать

Андреа Пирло провел много лет в «Милане», за это время дважды, в 2003 и 2007 годах, «Милан» выиграл Лигу чемпионов, и победу 2003 года Пирло считает самой красивой в своей карьере, несмотря на то, что обыграть туринский «Ювентус» в финале удалось только после исполнения серии пенальти.

- С «Миланом» мы выиграли все, что возможно, но победа в Лиге чемпионов в 2003 была самой красивой. Мы все сделали это впервые тогда. А в полуфинале, напомню, мы прошли «Интер», - цитирует слова Пирло pianetamilan.it.

Сейчас Пирло работает в итальянской серии Б, он тренирует генуэзскую «Сампдорию».


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Евро-Футбол.Ру,
Милан Андреа Пирло
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