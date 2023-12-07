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Чемпионат Италии. Серия А

Раванелли: «Милану» надо выигрывать встречи с прямыми конкурентами, если хочет титул»

07 Декабря 2023 • 09:13 Комментировать

Бывший футболист туринского «Ювентуса» Фабрицио Раванелли, блиставший за клуб и сборную в 90-е годы прошлого столетия, считает, что «Милан» должен прибавить во встречах с личными прямыми конкурентами. Это было сильной стороной клуба в минувшие сезоны, но в нынешнем он проиграл сперва «Интеру» со счетом 1:5, а затем и туринскому «Ювентусу» - 0:1.

- Списывать «Милан» со счетов рано, потому что сейчас он отстает на шесть очков, которые можно отыграть за один прямой матч. Если «Милан» хочет бороться за Скудетто, он обязан выигрывать подобные матчи, - цитирует слова Раванелли pianetamilan.it.


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Евро-Футбол.Ру,
Милан Фабрицио Раванелли
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