​Маркус Тюрам: «Самый красивый свой гол я забил «Милану»

Французский нападающий «Интера» Маркус Тюрам назвал свой лучший гол в составе «неррадзурри» - и это гол в ворота «Милана», один из пяти, полученных командой Стефано Пиоли в злополучном матче против «Интера» в сентябре. Тогда «Милан» проиграл со счетом 1:5.

- Мой лучший гол? Гол в ворота «Милана». Если же в целом, то я забил красивый гол дортмундской «Боруссии» в футболке менхенгладбахской «Боруссии», когда я стартовал в слаломный прорыв с центра поля. Прекрасно помню шум, который воцарился на стадионе, = цитирует слова Маркуса Тюрама pianetamilan.it.

Тюрам выступает за «Интер» с прошлого лета.