​Таккинарди: «В «Милане» кусают локти из-за Чалханоглу»

Бывший игрок итальянского «Ювентуса» Алессио Таккинарди считает, что выступления турецкого полузащитника Хакана Чалханоглу в миланском «Интере» заставляют кусать локти руководство другого клуба из Милана - собственно, «Милана». В недавнем прошлом Чалханоглу выступал за «Милан», но перебрался в «Интер» в 2021 году.

- Индзаги отлично сделал, скорректировав его роль. Мне это напоминает эволюцию Андреа Пирло - как атакующий полузащитник он был так себе, а вот как режиссер игры преобразился. У Чалханоглу появилось чуть больше пространства и он тут же стал другим игроком. В «Милане» наверняка кусают локти, - цитирует слова Таккинарди pianetamilan.it.