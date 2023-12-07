​Ди Канио: «Милан» может вернуться в борьбу за Скудетто, но только в одном случае»

Бывший итальянский футболист Паоло ди Канио поделился своим мнением о перспективах развития борьбы за Скудетто в итальянском чемпионате. Он считает, что «Милан» вряд ли сможет включиться в борьбу за чемпионский титул, но все же допускает такую вероятность при одном условии.

- Фаворитами я вижу «Интер» и «Ювентус», они будут сражаться до конца. «Интер» чуть лучше, но «Ювентус» не отпустит его до конца. Что до «Милана», то он вернется в борьбу только в одном случае - если расстанется с европейскими турнирами, - цитирует слова ди Канио итальянское новостное агентство ITASportPress.