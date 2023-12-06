Пирло: «Я ни разу не был близок к тому, чтобы возглавить «Милан»

Бывший футболист «Милана» Андреа Пирло признался, что ни разу не получал приглашение стать тренером клуба. Пирло в недавнем прошлом успел потренировать туринский «Ювентус», но, в целом, его карьера тренера протекает не очень хорошо - сейчас, к примеру, он работает в Серии Б с генуэзской «Сампдорией», причем не сказать, что очень уж хорошо.

В ходе телеинтервью в рамках ток-шоу (очень любят итальянцы эти дела) Пирло спросили, был ли он когда-либо близок к соглашению с «Миланом».

«Нет», ответил Пирло, «ни разу», положив конец, таким образом, слухам о том, что он мог бы заменить Стефано Пиоли, нынешнего наставника клуба.