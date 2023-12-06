Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Пирло: «Я ни разу не был близок к тому, чтобы возглавить «Милан»

06 Декабря 2023 • 23:33 Комментировать

Бывший футболист «Милана» Андреа Пирло признался, что ни разу не получал приглашение стать тренером клуба. Пирло в недавнем прошлом успел потренировать туринский «Ювентус», но, в целом, его карьера тренера протекает не очень хорошо - сейчас, к примеру, он работает в Серии Б с генуэзской «Сампдорией», причем не сказать, что очень уж хорошо.

В ходе телеинтервью в рамках ток-шоу (очень любят итальянцы эти дела) Пирло спросили, был ли он когда-либо близок к соглашению с «Миланом».

«Нет», ответил Пирло, «ни разу», положив конец, таким образом, слухам о том, что он мог бы заменить Стефано Пиоли, нынешнего наставника клуба.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Андреа Пирло
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
06 Декабря
23:33 · Италия. Серия А
Пирло: «Я ни разу не был близок к тому, чтобы возглавить «Милан»
22:45 · Италия. Серия А
​Пирло рассказал, как в начале карьеры ему создавали проблемы родители сверстников
21:19 · Италия. Серия А
Кварацхелия: «Спаллетти — фантастический тренер»
21:11 · Италия. Серия А
Кварацхелия: «Реал» — мечта детства, сейчас я счастлив в «Наполи»
19:41 · Англия. Премьер-лига
​Чалханоглу интересен топ-клубу АПЛ слухи
18:20 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, почему «Ювентус» не хочет подписывать Санчо
16:16 · Италия. Серия А
«Милан» согласовал условия контракта с Мирандой
16:00 · Италия. Серия А
«Рома» возобновила переговоры с Моуринью по новому контракту
15:09 · Италия. Серия А
Ди Лоренцо может пропустить матч с «Ювентусом»
14:55 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» составит конкуренцию «Тоттенхэму» в борьбе за Илинга
14:46 · Италия. Серия А
​Запросы Меньяна не устраивают «Милан»
12:19 · Италия. Серия А
Лаутаро подпишет новый контракт с «Интером», стали известны условия
12:02 · Италия. Серия А
«Ювентус» и мадридский «Атлетико» сразятся за защитника «Лилля»
11:28 · Италия. Серия А
Альмада интересен топ-клубу Серии А, цена вопроса – 20 миллионов евро
11:11 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» и «Тоттенхэм» нацелились на молодого итальянского защитника
Все новости
Рекомендуем