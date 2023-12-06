​Пирло рассказал, как в начале карьеры ему создавали проблемы родители сверстников

Знаменитый Андреа Пирло рассказал о том, как в подростковом возрасте у него были проблемы со сверстниками - вернее, с их родителями, разочарованными в том, что их отпрыски не могут играть на уровне Андреа. Ревность создавала ему неожиданные проблемы.

- Это было еще в «Брешии», ведь обо мне начали писать газеты, и это очень расстраивало некоторых родителей, особенно из известной публики, ведь они хотели, чтобы писали о них, писали об их детях. Однажды я даже расстроился и пошел тренироваться сам, отдельно, - цитирует слова Пирло итальянское новостное агентство ITASportPress.