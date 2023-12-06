Кварацхелия: «Спаллетти — фантастический тренер»

Нападающий «Наполи» Хвича Кварацхелия высказался о бывшем наставнике команды Лучано Спаллетти, который привёл неаполитанцев к долгожданному чемпионству.

На данный момент 64-летний специалист руководит сборной Италии.

«Он в шутку звал меня играть к себе в сборную. Я сказал ему, что буду рад поработать с ним. Это фантастический тренер с отличными человеческими качествами», — заявил футболист CalcioNapoli24.

Спаллетти возглавлял «Наполи» с 2021 по 2023 год. По итогам сезона-2022/23 неаполитанский клуб стал чемпионом Италии впервые за 33 года. Как сообщалось в СМИ, Спаллетти покинул клуб из-за конфликта с президентом команды.