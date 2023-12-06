Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Кварацхелия: «Спаллетти — фантастический тренер»

06 Декабря 2023 • 21:19 Комментировать
Ювентус
...
Наполи
1 2.45 X 3.30 2 3.10
08.12 22:45

Нападающий «Наполи» Хвича Кварацхелия высказался о бывшем наставнике команды Лучано Спаллетти, который привёл неаполитанцев к долгожданному чемпионству.

На данный момент 64-летний специалист руководит сборной Италии.

«Он в шутку звал меня играть к себе в сборную. Я сказал ему, что буду рад поработать с ним. Это фантастический тренер с отличными человеческими качествами», — заявил футболист CalcioNapoli24.

Спаллетти возглавлял «Наполи» с 2021 по 2023 год. По итогам сезона-2022/23 неаполитанский клуб стал чемпионом Италии впервые за 33 года. Как сообщалось в СМИ, Спаллетти покинул клуб из-за конфликта с президентом команды.

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии Лучано Спаллетти Наполи Хвича Кварацхелия ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 06 Декабря
18:20
Стало известно, почему «Ювентус» не хочет подписывать Санчо
15:09
Ди Лоренцо может пропустить матч с «Ювентусом»
14:55
«Ньюкасл» составит конкуренцию «Тоттенхэму» в борьбе за Илинга
12:02
«Ювентус» и мадридский «Атлетико» сразятся за защитника «Лилля»
11:28
Альмада интересен топ-клубу Серии А, цена вопроса – 20 миллионов евро
07:36
​Мойзе Кин пошёл по стопам Леау - записал свою первую песню
03:10
«Ювентус» нацелился на звезду «Наполи»
01:11
«Наполи» планирует перехватить трансферную цель «Милана»
00:23
«Ювентус» установил солидный ценник на 18-летнего Йылдыза – игрок интересен грандам АПЛ
05 Декабря
21:24
«Ювентус» установил ценник на Илинга, которого намерен купить «Тоттенхэм» 1
21:11
Камбьясо: «Аллегри требует голов от всех игроков «Ювентуса»
16:21
​Аллегри признали тренером месяца в Серии А 1
15:23
Дзола: «Осимхен способен многое изменить в «Челси»
13:59
«Ювентус» готов арендовать Филлипса только при одном условии
12:49
Спаллетти – о «Наполи»: «Впервые в своей тренерской карьере я почувствовал себя частью некоего сообщества»
12:41
Сразу 4 клуба заинтересованы в трансфере 18-летнего полузащитника «Ювентуса»
11:44
Полузащитник «Копенгагена» интересен ряду топ-клубов
04:07
Маркизио позвал Беллингема в «Ювентус»
00:30
Маротта рассказал, подписание какого игрока далось ему труднее всего
04 Декабря
23:15
Маротта: «Роналду умеет доносить до одноклубников свои убеждения»
22:12
Гатти – о скудетто: «Не стоит забывать про «Милан» и «Наполи»
16:27
Романо: «Челси» не связывался с «Наполи» по трансферу Хвичи»
14:16
«Ньюкаслу» интересен форвард «Ювентуса», цена вопроса – 25 миллионов евро
11:58
Маротта рассказал о планах «Интера» на полузащитника «Наполи»
03 Декабря
14:36
«Ювентус» может отложить переговоры по Коне до лета из-за требований «Боруссии» Мёнхенгладбах
13:42
Ван де Бек интересен трём клубам
12:27
Бардзальи: «Ювентус» заслуживает находиться на первом месте в Серии А»
02 Декабря
15:35
Аллегри: «Результат матча «Наполи» – «Интер» не будет нас интересовать»
11:16
«Ювентус» положил глаз на полузащитника из Бундеслиги
11:09
«Ювентус» в январе снова попробует купить Берарди
10:59
«Ювентус» не потерял интерес к Филлипсу
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЮВЕНТУС НАПОЛИ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 06 Декабря
21:19 · Италия. Серия А
Кварацхелия: «Спаллетти — фантастический тренер»
21:11 · Италия. Серия А
Кварацхелия: «Реал» — мечта детства, сейчас я счастлив в «Наполи»
19:41 · Англия. Премьер-лига
​Чалханоглу интересен топ-клубу АПЛ слухи
18:20 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, почему «Ювентус» не хочет подписывать Санчо
16:16 · Италия. Серия А
«Милан» согласовал условия контракта с Мирандой
16:00 · Италия. Серия А
«Рома» возобновила переговоры с Моуринью по новому контракту
15:09 · Италия. Серия А
Ди Лоренцо может пропустить матч с «Ювентусом»
14:55 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» составит конкуренцию «Тоттенхэму» в борьбе за Илинга
14:46 · Италия. Серия А
​Запросы Меньяна не устраивают «Милан»
12:19 · Италия. Серия А
Лаутаро подпишет новый контракт с «Интером», стали известны условия
12:02 · Италия. Серия А
«Ювентус» и мадридский «Атлетико» сразятся за защитника «Лилля»
11:28 · Италия. Серия А
Альмада интересен топ-клубу Серии А, цена вопроса – 20 миллионов евро
11:11 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» и «Тоттенхэм» нацелились на молодого итальянского защитника
10:44 · Италия. Серия А
​«Милан» зондирует румынского защитника «Дженоа»
10:35 · Италия. Серия А
​Дзенга вступился за Доннарумму
Все новости
Рекомендуем