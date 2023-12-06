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Чемпионат Италии. Серия А

Кварацхелия: «Реал» — мечта детства, сейчас я счастлив в «Наполи»

06 Декабря 2023 • 21:11 Комментировать
Бетис
...
Реал Мадрид
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09.12 18:15

Нападающий «Наполи» Хвича Кварацхелия отреагировал на слова своего отца, который рассказал о его желании поиграть в мадридском «Реале».

— Прежде всего, я сосредоточен на «Наполи». Я делаю все возможное, чтобы помочь этой команде. Что касается «Реала», признаюсь, что это была моя детская мечта, но сейчас я счастлив в Неаполе и на сто процентов сосредоточен на команде, — сказал Кварацхелия CalcioNapoli24.

В текущем сезоне 22-летний футболист принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и стал автором пяти результативных передач.

После 14 туров «Наполи» занимает пятое место в чемпионате Италии, набрав 24 очка.

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