Кварацхелия: «Реал» — мечта детства, сейчас я счастлив в «Наполи»

Нападающий «Наполи» Хвича Кварацхелия отреагировал на слова своего отца, который рассказал о его желании поиграть в мадридском «Реале».

— Прежде всего, я сосредоточен на «Наполи». Я делаю все возможное, чтобы помочь этой команде. Что касается «Реала», признаюсь, что это была моя детская мечта, но сейчас я счастлив в Неаполе и на сто процентов сосредоточен на команде, — сказал Кварацхелия CalcioNapoli24.

В текущем сезоне 22-летний футболист принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и стал автором пяти результативных передач.

После 14 туров «Наполи» занимает пятое место в чемпионате Италии, набрав 24 очка.