«Рома» возобновила переговоры с Моуринью по новому контракту

Итальянская «Рома» возобновила переговоры со своим главным тренером Жозе Моуринью по поводу продления контракта. По информации от журналиста Николо Скиры, «джаллоросси» хотят оставить португальского специалиста на «Стадио Олимпико» до лета 2026 года.

Напомним, Моуринью проводит свой третий сезон во главе «Ромы». Сейчас команда идёт на четвёртом месте в турнирной таблице Серии А. В прошлом сезоне римляне дошли до финала Лиги Европы, а за год до этого выиграли Лигу конференций.

Ранее Моуринью предлагали работу в сборной Португалии, но Жозе отказался от этой возможности и решил остаться в «Роме».