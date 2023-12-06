Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Рома» возобновила переговоры с Моуринью по новому контракту

06 Декабря 2023 • 16:00 Комментировать
Рома
...
Фиорентина
10.12 22:45

Итальянская «Рома» возобновила переговоры со своим главным тренером Жозе Моуринью по поводу продления контракта. По информации от журналиста Николо Скиры, «джаллоросси» хотят оставить португальского специалиста на «Стадио Олимпико» до лета 2026 года.

Напомним, Моуринью проводит свой третий сезон во главе «Ромы». Сейчас команда идёт на четвёртом месте в турнирной таблице Серии А. В прошлом сезоне римляне дошли до финала Лиги Европы, а за год до этого выиграли Лигу конференций.

Ранее Моуринью предлагали работу в сборной Португалии, но Жозе отказался от этой возможности и решил остаться в «Роме».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью

Новости по матчу

Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РОМА ФИОРЕНТИНА
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 06 Декабря
16:16 · Италия. Серия А
«Милан» согласовал условия контракта с Мирандой
16:00 · Италия. Серия А
«Рома» возобновила переговоры с Моуринью по новому контракту
15:09 · Италия. Серия А
Ди Лоренцо может пропустить матч с «Ювентусом»
14:55 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» составит конкуренцию «Тоттенхэму» в борьбе за Илинга
14:46 · Италия. Серия А
​Запросы Меньяна не устраивают «Милан»
12:19 · Италия. Серия А
Лаутаро подпишет новый контракт с «Интером», стали известны условия
12:02 · Италия. Серия А
«Ювентус» и мадридский «Атлетико» сразятся за защитника «Лилля»
11:28 · Италия. Серия А
Альмада интересен топ-клубу Серии А, цена вопроса – 20 миллионов евро
11:11 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» и «Тоттенхэм» нацелились на молодого итальянского защитника
10:44 · Италия. Серия А
​«Милан» зондирует румынского защитника «Дженоа»
10:35 · Италия. Серия А
​Дзенга вступился за Доннарумму
10:02 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» выбрал между Санчо и Берарди
09:15 · Италия. Серия А
Жиру сделал заявление о карьере в сборной Франции
09:09 · Италия. Серия А
Балотелли - об Евро-2024: «Италия не поедет домой после группы»
08:28 · Италия. Серия А
Боррьелло: «Из-за нагрузок Конте меня тошнило»
Все новости
Рекомендуем