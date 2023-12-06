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Чемпионат Италии. Серия А

Ди Лоренцо может пропустить матч с «Ювентусом»

06 Декабря 2023 • 15:09 Комментировать
Ювентус
...
Наполи
1 2.50 X 3.30 2 3.00
08.12 22:45

Капитан «Наполи» Джованни ди Лоренцо может пропустить центральный матч следующего тура итальянской Серии А. По информации от Sky Sport Italia, правый защитник может не помочь своей команде в игре с туринским «Ювентусом».

Отмечается, что ди Лоренцо получил небольшую мышечную травму и пока неизвестно, сможет ли итальянец восстановиться к матчу с «Ювентусом».

Напомним, «Наполи» в данный момент занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата, имея в активе столько же очков, сколько и «Рома», которая идёт на четвёртой строчке.

Ди Лоренцо в нынешнем сезоне отметился голом и четырьмя результативными передачами в чемпионате Италии.

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Джованни Ди Лоренцо

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