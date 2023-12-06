Ди Лоренцо может пропустить матч с «Ювентусом»

Капитан «Наполи» Джованни ди Лоренцо может пропустить центральный матч следующего тура итальянской Серии А. По информации от Sky Sport Italia, правый защитник может не помочь своей команде в игре с туринским «Ювентусом».

Отмечается, что ди Лоренцо получил небольшую мышечную травму и пока неизвестно, сможет ли итальянец восстановиться к матчу с «Ювентусом».

Напомним, «Наполи» в данный момент занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата, имея в активе столько же очков, сколько и «Рома», которая идёт на четвёртой строчке.

Ди Лоренцо в нынешнем сезоне отметился голом и четырьмя результативными передачами в чемпионате Италии.