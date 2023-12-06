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Чемпионат Италии. Серия А

Лаутаро подпишет новый контракт с «Интером», стали известны условия

06 Декабря 2023 • 12:19 Комментировать
Интер Милан
...
Удинезе
09.12 22:45

Нападающий миланского «Интера» Лаутаро Мартинес в скором времени продлит свой контракт с командой Симоне Индзаги. La Gazzetta dello Sport раскрыла условия и подробности нового соглашения. По сведениям источника, аргентинец подпишет контракт до лета 2028 года. Зарплата Лаутаро составит 7 миллионов евро в год.

В этом сезоне Мартинес является лучшим бомбардиром итальянской Серии А. На счету нападающего 13 голов и 2 результативные передачи в 14 матчах чемпионата.

Напомним, в услугах Лаутаро ранее были заинтересованы многие топ-клубы из разных чемпионатов, но Мартинес всегда настаивал на желании остаться в «Интере».

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Лаутаро Мартинес

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12:19 · Италия. Серия А
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