Лаутаро подпишет новый контракт с «Интером», стали известны условия

Нападающий миланского «Интера» Лаутаро Мартинес в скором времени продлит свой контракт с командой Симоне Индзаги. La Gazzetta dello Sport раскрыла условия и подробности нового соглашения. По сведениям источника, аргентинец подпишет контракт до лета 2028 года. Зарплата Лаутаро составит 7 миллионов евро в год.

В этом сезоне Мартинес является лучшим бомбардиром итальянской Серии А. На счету нападающего 13 голов и 2 результативные передачи в 14 матчах чемпионата.

Напомним, в услугах Лаутаро ранее были заинтересованы многие топ-клубы из разных чемпионатов, но Мартинес всегда настаивал на желании остаться в «Интере».