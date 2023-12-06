«Ювентус» и мадридский «Атлетико» сразятся за защитника «Лилля»

Туринский «Ювентус» и мадридский «Атлетико» положили глаз на центрального защитника французского «Лилля» Тьягу Джало. По информации от La Gazzetta dello Sport, оба клуба хотели бы приобрести португальца в январе по дешёвой цене, так как контракт футболиста с «Лиллем» истекает в конце сезона.

Отмечается, что за Джало также следит миланский «Интер», но «нерадзурри» больше хотят заполучить Тьягу летом на правах свободного агента. Именно поэтому команда Симоне Индзаги отстаёт в гонке от «Ювентуса» и «Атлетико».

«Трансфермаркт» оценивает Джало в 16 миллионов евро. Португалец ранее выступал за академию «Милана», где провёл полгода.