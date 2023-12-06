Альмада интересен топ-клубу Серии А, цена вопроса – 20 миллионов евро

Полузащитник «Атланты Юнайтед» Тьяго Альмада интересен туринскому «Ювентусу». По информации от Calciomercato, команда Массимилиано Аллегри была бы рада усилиться аргентинским хавбеком, но в переговорах пока наблюдается одна проблема.

Дело в том, что «Атланта Юнайтед» хоть и готова отпустить Альмаду зимой, но будет требовать за своего полузащитника 20 миллионов евро. «Ювентус» в данный момент может себе позволить только арендные сделки с правом выкупа. Американская команда не готова согласиться на условия «старой синьоры». Тем более, на Тьяго есть большой спрос среди других европейских топ-клубов.

Альмада в этом сезоне в 33 матчах МЛС отметился за «Атланту Юнайтед» 12 голами и 16 ассистами.