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Чемпионат Италии. Серия А

​«Милан» зондирует румынского защитника «Дженоа»

06 Декабря 2023 • 10:44 Комментировать

Румынский защитник итальянского «Дженоа» Раду Дрэгушин попал в сферу интересов «Милана», очевидно нуждающегося в усилении обороны. Правда, вряд ли его удастся заполучить уже в январе, речь идет, скорее, о летнем трансфере.

И то сказать, на услуги Дрэгушина есть и другие претенденты, интерес к нему проявляли даже в английской Премьер-лиге. Да и спортивный директор «Дженоа» Марко Оттолини однозначно дал понять, что в январе «Дженоа» расставаться с ним не будет:

- Это исключено. Он еще нужен нам. Что касается рынка в общем, то Дрэгушин, конечно же, привлекательный вариант, - цитирует слова Оттолини pianetamilan.it.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Дженоа Раду Дрэгушин Марко Оттолини ещё теги
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