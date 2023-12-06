Жиру сделал заявление о карьере в сборной Франции

37-летний центрфорвард «Милана» Оливье Жиру высказался о своей карьере в национальной сборной Франции.

«Я не строю сейчас никаких долгоиграющих планов. Для меня самое главное – находиться в хорошей форме. Грядущий чемпионат Европы – моя цель. Хочу завоевать еще один трофей со сборной. Не исключаю, что это будет мой последний турнир, но пока точно не могу сказать», - передает слова нападающего Telefoot.

В нынешнем сезоне опытный бомбардир принял участие в 16 поединках за «россонери» во всех турнирах. Оливье записал на свой счет восемь забитых мячей и три результативные передачи.