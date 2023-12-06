Балотелли - об Евро-2024: «Италия не поедет домой после группы»

Сборная Италии узнала своих соперников по группе в Евро-2024, команда Лучано Спаллетти сыграет в первой стадии с албанцами, хорватами и испанцами. Бывший нападающий итальянской сборной Марио Балотелли, в 2012 году сыгравший в финале главного европейского футбольного форума, уверен, что Италия выберется из группы:

- Если кто-то думает, что Италия поедет домой после группы, он заблуждается. Поверьте, Испания и Хорватия совсем не рады нам. Но пока еще рано о чем-либо говорить. Уверен лишь, что мы справимся с группой, - цитирует слова Балотелли итальянское новостное агентство ITASportPress.