Боррьелло: «Из-за нагрузок Конте меня тошнило»

Бывший итальянский нападающий Марко Боррьелло вспомнил свое времяпровождение в туринском «Ювентусе» в 2012 году, тогда он сыграл тринадцать матчей за клуб, которым руководил Антонио Конте. Боррьелло благодарен «Ювентусу» и Конте за выигранное Скудетто, но с ужасом вспоминает, как Конте буквально загонял его на тренировках:

- Меня там реально тошнило! За нашими тренировками следил специалист, который, если видел, что частота биения сердца падала, тут же начинал подгонять нас. У меня пульс доходил до 196! Фактически, я был в предынфарктном состоянии, - цитирует слова Боррьелло итальянское новостное агентство ITASportPress.