Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Боррьелло: «Из-за нагрузок Конте меня тошнило»

06 Декабря 2023 • 08:28 Комментировать

Бывший итальянский нападающий Марко Боррьелло вспомнил свое времяпровождение в туринском «Ювентусе» в 2012 году, тогда он сыграл тринадцать матчей за клуб, которым руководил Антонио Конте. Боррьелло благодарен «Ювентусу» и Конте за выигранное Скудетто, но с ужасом вспоминает, как Конте буквально загонял его на тренировках:

- Меня там реально тошнило! За нашими тренировками следил специалист, который, если видел, что частота биения сердца падала, тут же начинал подгонять нас. У меня пульс доходил до 196! Фактически, я был в предынфарктном состоянии, - цитирует слова Боррьелло итальянское новостное агентство ITASportPress.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Марко Боррьелло Антонио Конте ещё теги
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 06 Декабря
09:15 · Италия. Серия А
Жиру сделал заявление о карьере в сборной Франции
09:09 · Италия. Серия А
Балотелли - об Евро-2024: «Италия не поедет домой после группы»
08:28 · Италия. Серия А
Боррьелло: «Из-за нагрузок Конте меня тошнило»
08:17 · Италия. Серия А
Инсинье: «В 2018 году мы фактически взяли титул»
07:36 · Италия. Серия А
​Мойзе Кин пошёл по стопам Леау - записал свою первую песню
07:26 · Италия. Серия А
Инсинье: «Не завидую игрокам «Наполи», выигравшим Скудетто»
07:08 · Италия. Серия А
​Спаллетти высказался о проблемах Доннаруммы
03:10 · Италия. Серия А
«Ювентус» нацелился на звезду «Наполи» слухи
01:11 · Италия. Серия А
«Наполи» планирует перехватить трансферную цель «Милана»
00:59 · Италия. Кубок
Быстрый гол позволил «Лацио» выбить из Кубка «Дженоа»
00:23 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» установил солидный ценник на 18-летнего Йылдыза – игрок интересен грандам АПЛ слухи
00:00 · Италия. Серия А
Спаллетти: «Интер» заслуженно занимает первое место»
05 Декабря
23:54 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» поборется с «Атлетико» за игрока сборной Франции слухи
21:42 · Италия. Серия А
Леау может вернуться на поле уже в ближайшем матче «Милана»
21:24 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» установил ценник на Илинга, которого намерен купить «Тоттенхэм» 1
Все новости
Рекомендуем