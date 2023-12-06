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Чемпионат Италии. Серия А

​Мойзе Кин пошёл по стопам Леау - записал свою первую песню

06 Декабря 2023 • 07:36 Комментировать
Ювентус
...
Наполи
1 2.50 X 3.30 2 3.00
08.12 22:45

Темнокожий нападающий туринского «Ювентуса» Мойзе Кин пошёл по стопам своего коллеги и в то же время соперника Рафаэла Леау - тот известен своим пристрастием к музыке. Вот и Кин решил записать свою первую песню. Она называется Outfit и записана совместно с приятелем Кина, туринским рэппером Федерико Ореккьей, известным под псевдонимом «Боро-Боро».

Остается пожелать Мойзе забить и свой первый гол в нынешнем сезоне - пока что с этим делом у него хуже, чем с песнями, а именно - ноль на счету.

В следующем туре итальянского чемпионата туринский «Ювентус» примет дома действующего чемпиона - «Наполи».


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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Мойзе Кин

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