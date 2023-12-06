Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

​Спаллетти высказался о проблемах Доннаруммы

06 Декабря 2023 • 07:08 Комментировать

Итальянский голкипер Джанлуиджи Доннарумма вновь не у дел, он пропускает глупые голы, его критикует французская пресса, а сейчас под угрозой может оказаться и место в сборной Италии. Даже наставник итальянской сборной Лучано Спаллетти не удержался от слов в адрес Доннаруммы:

- Ему необходимо взять себя в руки, потому что он очевидно теряет стабильность, а это очень важный фактор для голкипера. Есть лишь один способ взять себя в руки - тренироваться и очистить мысли от постороннего, - цитирует слова Спаллетти pianetamilan.it.

В следующем году сборной Италии предстоит защищать титул чемпионов Европы.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии Лучано Спаллетти Джанлуиджи Доннарумма ещё теги
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 06 Декабря
07:36 · Италия. Серия А
​Мойзе Кин пошёл по стопам Леау - записал свою первую песню
07:26 · Италия. Серия А
Инсинье: «Не завидую игрокам «Наполи», выигравшим Скудетто»
07:08 · Италия. Серия А
​Спаллетти высказался о проблемах Доннаруммы
03:10 · Италия. Серия А
«Ювентус» нацелился на звезду «Наполи» слухи
01:11 · Италия. Серия А
«Наполи» планирует перехватить трансферную цель «Милана»
00:59 · Италия. Кубок
Быстрый гол позволил «Лацио» выбить из Кубка «Дженоа»
00:23 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» установил солидный ценник на 18-летнего Йылдыза – игрок интересен грандам АПЛ слухи
00:00 · Италия. Серия А
Спаллетти: «Интер» заслуженно занимает первое место»
05 Декабря
23:54 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» поборется с «Атлетико» за игрока сборной Франции слухи
21:42 · Италия. Серия А
Леау может вернуться на поле уже в ближайшем матче «Милана»
21:24 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» установил ценник на Илинга, которого намерен купить «Тоттенхэм» 1
21:11 · Италия. Серия А
Камбьясо: «Аллегри требует голов от всех игроков «Ювентуса»
20:42 · Италия. Серия А
​Два гранда Серии А нацелились на игрока «Реала»
20:21 · Англия. Премьер-лига
На Зелиньски нацелился топ-клуб АПЛ слухи
19:25 · Англия. Премьер-лига
​Локателли может сменить «Ювентус» на клуб АПЛ слухи
Все новости
Рекомендуем