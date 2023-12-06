​Спаллетти высказался о проблемах Доннаруммы

Итальянский голкипер Джанлуиджи Доннарумма вновь не у дел, он пропускает глупые голы, его критикует французская пресса, а сейчас под угрозой может оказаться и место в сборной Италии. Даже наставник итальянской сборной Лучано Спаллетти не удержался от слов в адрес Доннаруммы:

- Ему необходимо взять себя в руки, потому что он очевидно теряет стабильность, а это очень важный фактор для голкипера. Есть лишь один способ взять себя в руки - тренироваться и очистить мысли от постороннего, - цитирует слова Спаллетти pianetamilan.it.

В следующем году сборной Италии предстоит защищать титул чемпионов Европы.