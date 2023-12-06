Полузащитник «Наполи» Андре-Франк Замбо-Ангисса стал трансферной целью «Ювентуса».

Спортивный директор туринского клуба Кристиано Джунтоли уже выходил на связь с агентом камерунца, докладывает Corriere dello Sport. По информации источника, руководство «старой синьоры» всерьёз рассматривает возможность покупки 28-летнего игрока в 2024 году. В контракте хавбека прописаны отступные в размере 45 млн евро – данный пункт, впрочем, действителен только для зарубежных клубов. Президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис выступает против ухода футболиста.

Трансферная стоимость Андре-Франка Замбо-Ангисса оценивается порталом Transfermarkt в 40 млн евро.