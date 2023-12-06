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Чемпионат Италии. Серия А

Спаллетти: «Интер» заслуженно занимает первое место»

06 Декабря 2023 • 00:00 Комментировать
Интер Милан
...
Удинезе
09.12 22:45

Рулевой сборной Италии Лучано Спаллетти высказался о силе миланского «Интера».

Коллектив Симоне Индзаги лидирует в турнирной таблице Серии А с 35 набранными очками после 14 туров. Главный преследователь «нерадзурри» – «Ювентус» – имеет в своём активе 33 балла, а замыкает тройку «Милан» (29).

«Интер» заслуженно занимает первое место. Это зрелая команда, я вижу в её игре много качеств. Бывает футбол, основанный на физических данных, бывает техничный футбол, а также реляционный, заточенный на сплочённость футболистов, – в случае с «Интером» я наблюдаю все эти характеристики. Даже поведение игроков на поле многое говорит об этой команде», – цитирует Fcinter1908 Спаллетти.

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