Спаллетти: «Интер» заслуженно занимает первое место»

Рулевой сборной Италии Лучано Спаллетти высказался о силе миланского «Интера».

Коллектив Симоне Индзаги лидирует в турнирной таблице Серии А с 35 набранными очками после 14 туров. Главный преследователь «нерадзурри» – «Ювентус» – имеет в своём активе 33 балла, а замыкает тройку «Милан» (29).

«Интер» заслуженно занимает первое место. Это зрелая команда, я вижу в её игре много качеств. Бывает футбол, основанный на физических данных, бывает техничный футбол, а также реляционный, заточенный на сплочённость футболистов, – в случае с «Интером» я наблюдаю все эти характеристики. Даже поведение игроков на поле многое говорит об этой команде», – цитирует Fcinter1908 Спаллетти.