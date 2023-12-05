Камбьясо: «Аллегри требует голов от всех игроков «Ювентуса»

Крайний защитник «Ювентуса» Андреа Камбьясо рассказал, что думает о работе с главным тренером Массимилиано Аллегри.

23-летний футболист, вернувшийся из аренды в «Болонье» перед началом сезона, стал регулярно появляться на поле в матчах «бьянконери».

«У меня хорошие взаимоотношения с Аллегри. У него невероятный опыт, и я могу многому научиться, работая с таким тренером. Думаю, мне ещё не хватает опыта, но это придёт со временем.

Аллегри требует голов от всех – и от нападающих, и от полузащитников. Для него это очень важно, ведь без этого команда рискует терять очки там, где можно избежать осечки», – цитируют итальянские СМИ Камбьясо, забившего один гол в нынешней кампании.