​Два гранда Серии А нацелились на игрока «Реала»

Футболист Лукас Васкес в следующем году может покинуть родной «Реал» и переехать в Серию А. Как сообщает TodoFichajes, интерес к 32-летнему Васкесу проявляются сразу два итальянских гранда – «Интер» и «Ювентус».

Действующий контракт Васкеса с «Реалом» рассчитан до конца сезона 2023/2024. Таким образом, уже в январе футболист сможет вести переговоры с иностранными клубами и даже подписать с одним из них предварительный контракт.

Лукас Васкес способен действовать по всему правому флангу – от обороны до атаки. Такой универсализм является привлекательной чертой футболиста.