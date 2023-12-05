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Чемпионат Италии. Серия А

​Два гранда Серии А нацелились на игрока «Реала»

05 Декабря 2023 • 20:42 Комментировать

Футболист Лукас Васкес в следующем году может покинуть родной «Реал» и переехать в Серию А. Как сообщает TodoFichajes, интерес к 32-летнему Васкесу проявляются сразу два итальянских гранда – «Интер» и «Ювентус».

Действующий контракт Васкеса с «Реалом» рассчитан до конца сезона 2023/2024. Таким образом, уже в январе футболист сможет вести переговоры с иностранными клубами и даже подписать с одним из них предварительный контракт.

Лукас Васкес способен действовать по всему правому флангу – от обороны до атаки. Такой универсализм является привлекательной чертой футболиста.

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