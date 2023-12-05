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Чемпионат Италии. Серия А

​Названы сроки восстановления де Врея и Дюмфриса

05 Декабря 2023 • 18:57 Комментировать
Наполи
0:3
Интер Милан

По итогам матча против «Наполи» «Интер» потерял двух нидерландских футболистов – центрального защитника Стефана де Врея и флангового хавбека Дензела Дюмфриса. У первого выявили растяжение приводящей мышцы бедра, а у второго – растяжение мышц-сгибателей бедра.

Как сообщает на своём сайте журналист Джанлука ди Марцио, де Врей и Дюмфрис пропустят около 20 дней. Таким образом, нидерландские футболисты должны вернуться в строй ближе к концу года.

Напомним, что «Интер» обыграл «Наполи» на выезде со счётом 3:0. На текущий момент команда Симоне Индзаги лидирует в турнирной таблице Серии А.

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