​Названы сроки восстановления де Врея и Дюмфриса

По итогам матча против «Наполи» «Интер» потерял двух нидерландских футболистов – центрального защитника Стефана де Врея и флангового хавбека Дензела Дюмфриса. У первого выявили растяжение приводящей мышцы бедра, а у второго – растяжение мышц-сгибателей бедра.

Как сообщает на своём сайте журналист Джанлука ди Марцио, де Врей и Дюмфрис пропустят около 20 дней. Таким образом, нидерландские футболисты должны вернуться в строй ближе к концу года.

Напомним, что «Интер» обыграл «Наполи» на выезде со счётом 3:0. На текущий момент команда Симоне Индзаги лидирует в турнирной таблице Серии А.