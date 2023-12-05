Балахнин рассказал, какую команду нужно искать Алексею Миранчуку

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин высказался о перспективах полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

Специалист отметил, что среди российских игроков, которые выступают за рубежом, больше всех в смене клуба нуждается именно бывший игрок столичного «Локомотива».

«Алексею нужно искать команду, где его будут больше и лучше использовать. Команду, в которой ему дадут возможность себя проявить», - приводит слова Балахнина Vprognoze.ru.

В текущем сезоне 28-летний футболист принял участие в восьми играх во всех турнирах, в основном выходя на замену, но не смог отметиться результативными действиями.