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Чемпионат Италии. Серия А

Балахнин рассказал, какую команду нужно искать Алексею Миранчуку

05 Декабря 2023 • 18:15 Комментировать

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин высказался о перспективах полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

Специалист отметил, что среди российских игроков, которые выступают за рубежом, больше всех в смене клуба нуждается именно бывший игрок столичного «Локомотива».

«Алексею нужно искать команду, где его будут больше и лучше использовать. Команду, в которой ему дадут возможность себя проявить», - приводит слова Балахнина Vprognoze.ru.

В текущем сезоне 28-летний футболист принял участие в восьми играх во всех турнирах, в основном выходя на замену, но не смог отметиться результативными действиями. 

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Сергей Балахнин Алексей Миранчук ещё теги
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