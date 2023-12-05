​«Наполи» не собирается рассматривать предложения по Кварацхелии

Слухи продолжают связывать атакующего полузащитника «Наполи» Хвичу Кварацхелию с другими европейскими грандами. Впрочем, как сообщает в социальных сетях журналист Руди Галетти, в настоящий момент клуб Серии А не собирается даже выслушивать предложения по 22-летнему грузину.

Ранее в прессе появлялась информация о том, что «Наполи» не хочет продавать Хвичу Кварацхелию в 2024 году.

В 18 матчах сезона 2023/2024 Хвича Кварацхелия забил четыре гола и отдал пять голевых передач на партнёров. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают игрока в 85 миллионов евро.