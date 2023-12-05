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Чемпионат Италии. Серия А

​«Наполи» не собирается рассматривать предложения по Кварацхелии

05 Декабря 2023 • 17:33 Комментировать

Слухи продолжают связывать атакующего полузащитника «Наполи» Хвичу Кварацхелию с другими европейскими грандами. Впрочем, как сообщает в социальных сетях журналист Руди Галетти, в настоящий момент клуб Серии А не собирается даже выслушивать предложения по 22-летнему грузину.

Ранее в прессе появлялась информация о том, что «Наполи» не хочет продавать Хвичу Кварацхелию в 2024 году.

В 18 матчах сезона 2023/2024 Хвича Кварацхелия забил четыре гола и отдал пять голевых передач на партнёров. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают игрока в 85 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Хвича Кварацхелия
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