​Корреа может сменить «Атлетико» на клуб Серии А

Форвард Анхель Корреа может покинуть «Атлетико» и отправиться в чемпионат Италии. Как сообщает на своих страницах TodoFichajes, интерес к 28-летнему аргентинцу проявляет «Рома». Клуб Серии А изучает рынок на случай ухода Тэмми Абрахама.

Отмечается, что «Рома» будет готова заплатить за Корреа около 35 миллионов евро при продаже Абрахама.

Анхель Корреа выступает за «Атлетико» с начала 2015 года. В нынешнем сезоне аргентинец провёл 16 матчей, в которых записал на свой счёт три гола и один результативный пас на партнёра.

«Атлетико» на текущий момент занимает четвёртое место в турнирной таблице Ла Лиги.