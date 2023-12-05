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Чемпионат Италии. Серия А

​Аллегри признали тренером месяца в Серии А

05 Декабря 2023 • 16:21 Комментировать
Ювентус
...
Наполи
08.12 22:45

Рулевой «Ювентуса» Массимилиано Аллегри признан лучшим тренером месяца в Серии А по итогам ноября. Об этом информирует пресс-служба лиги.

В ноябре «Ювентус» провёл в чемпионате Италии четыре матча. «Старая синьора» обыграла «Фиорентину» (1:0), «Кальяри» (2:1) и «Монцу» (2:1), а также сыграла вничью с «Интером» (1:1). На текущий момент туринцы занимают второе место в турнирной таблице Серии А. Они на два зачётных балла отстают от «Интера».

Массимилиано Аллегри получит приз перед ближайшим матчем «Ювентуса» против «Наполи». Команды сыграют в пятницу, 8 декабря.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Массимилиано Аллегри

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Сегодня, 05 Декабря
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