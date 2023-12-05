​Аллегри признали тренером месяца в Серии А

Рулевой «Ювентуса» Массимилиано Аллегри признан лучшим тренером месяца в Серии А по итогам ноября. Об этом информирует пресс-служба лиги.

В ноябре «Ювентус» провёл в чемпионате Италии четыре матча. «Старая синьора» обыграла «Фиорентину» (1:0), «Кальяри» (2:1) и «Монцу» (2:1), а также сыграла вничью с «Интером» (1:1). На текущий момент туринцы занимают второе место в турнирной таблице Серии А. Они на два зачётных балла отстают от «Интера».

Массимилиано Аллегри получит приз перед ближайшим матчем «Ювентуса» против «Наполи». Команды сыграют в пятницу, 8 декабря.