Звездный форвард «Милана» Рафаэл Леау в юбке посетил церемонию награждения Gran Gala del Calcio 2023, которая прошла в Италии. Это футбольный «Оскар», награду вручают по итогам сезона.

Лучшим футболистом в сезоне-2022/2023 стал нападающий «Наполи» и лучший бомбардир Серии А Виктор Осимхен. Леау был включен в символическую сборную года.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии 24-летний нападающий провел 12 поединков, в которых записал на свой счет три забитых мяча и три голевые передачи. Трансферная стоимость Леау оценивается в 90 миллионов евро. Срок действующего контракта между португальцем и «россонери» рассчитан до середины 2028 года.