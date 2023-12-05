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Чемпионат Италии. Серия А

Звезда «Милана» Леау в юбке пришёл на церемонию награждения фото

05 Декабря 2023 • 12:50 Комментировать

Звездный форвард «Милана» Рафаэл Леау в юбке посетил церемонию награждения Gran Gala del Calcio 2023, которая прошла в Италии. Это футбольный «Оскар», награду вручают по итогам сезона.

Лучшим футболистом в сезоне-2022/2023 стал нападающий «Наполи» и лучший бомбардир Серии А Виктор Осимхен. Леау был включен в символическую сборную года.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии 24-летний нападающий провел 12 поединков, в которых записал на свой счет три забитых мяча и три голевые передачи. Трансферная стоимость Леау оценивается в 90 миллионов евро. Срок действующего контракта между португальцем и «россонери» рассчитан до середины 2028 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Рафаэл Леау
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