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Чемпионат Италии. Серия А

Спаллетти – о «Наполи»: «Впервые в своей тренерской карьере я почувствовал себя частью некоего сообщества»

05 Декабря 2023 • 12:49 Комментировать
Ювентус
...
Наполи
08.12 22:45

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти с особым трепетом вспоминает период, когда возглавлял «Наполи». Напомним, в прошлом сезоне специалист помог неаполитанцам выиграть первый чемпионский титул Серии А за последние 33 года.

«Я оставил своё сердце в Неаполе. Любовь, которую мне подарили болельщики – просто невообразима. Впервые в своей тренерской карьере я почувствовал себя частью некоего сообщества. Я был счастлив, так как мог буквально прикоснуться к счастью игроков и болельщиков. Назначение в «Наполи» – это одна из лучших вещей, которая могла случиться в моей жизни», – цитирует Спаллетти Football Italia.

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Евро-Футбол.Ру,
Лучано Спаллетти Наполи

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