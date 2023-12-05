Спаллетти – о «Наполи»: «Впервые в своей тренерской карьере я почувствовал себя частью некоего сообщества»

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти с особым трепетом вспоминает период, когда возглавлял «Наполи». Напомним, в прошлом сезоне специалист помог неаполитанцам выиграть первый чемпионский титул Серии А за последние 33 года.

«Я оставил своё сердце в Неаполе. Любовь, которую мне подарили болельщики – просто невообразима. Впервые в своей тренерской карьере я почувствовал себя частью некоего сообщества. Я был счастлив, так как мог буквально прикоснуться к счастью игроков и болельщиков. Назначение в «Наполи» – это одна из лучших вещей, которая могла случиться в моей жизни», – цитирует Спаллетти Football Italia.