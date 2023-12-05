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Чемпионат Италии. Серия А

Бернардески готов вернуться в «Ювентус»

05 Декабря 2023 • 10:39 Комментировать

Итальянский вингер Федерико Бернардески, выступающий в МЛС за «Торонто», высказался касательно возможного возвращения в туринский «Ювентус».

«Сейчас у меня все хорошо, я наслаждаюсь отпуском. Возможно ли мое возвращение в «Ювентус»? Этот клуб навсегда в моем сердце, часть моей души осталась там. Я был бы рад вернуться, но посмотрим, что будет в будущем», - передает слова футболиста Tribal Football.

В нынешнем сезоне 29-летний вингер принял участие в 31 поединке МЛС, забил пять голов и сделал две результативные передачи. Его контракт с «Торонто» рассчитан до конца 2026 года.

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