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Чемпионат Италии. Серия А

​Леау: «В Скудетто верим»

05 Декабря 2023 • 08:22 Комментировать

Португальский нападающий Рафаэл Леау дал понять, что он и его одноклубники не отказались от мечты от Скудетто, несмотря на то, что «Интер» и туринский «Ювентус» пока что выступают явно лучше. Сейчас «Милан» занимает третье место в турнирной таблице.

- В Скудетто верю. Впереди длинный чемпионат. Мы должны выигрывать, как в последнем матче. Надо сбрасывать давление. Пулишич забил прекрасный гол. Мои партнеры по команде успешно справились и без меня, - отметил Леау, слова которого цитирует pianetamilan.it.

Рафаэл Леау выступает за «Милан» с 2019 года, в 2022 он вместе с клубом уже выигрывал чемпионат Италии.


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Евро-Футбол.Ру,
Милан Рафаэл Леау
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