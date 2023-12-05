​Леау: «В Скудетто верим»

Португальский нападающий Рафаэл Леау дал понять, что он и его одноклубники не отказались от мечты от Скудетто, несмотря на то, что «Интер» и туринский «Ювентус» пока что выступают явно лучше. Сейчас «Милан» занимает третье место в турнирной таблице.

- В Скудетто верю. Впереди длинный чемпионат. Мы должны выигрывать, как в последнем матче. Надо сбрасывать давление. Пулишич забил прекрасный гол. Мои партнеры по команде успешно справились и без меня, - отметил Леау, слова которого цитирует pianetamilan.it.

Рафаэл Леау выступает за «Милан» с 2019 года, в 2022 он вместе с клубом уже выигрывал чемпионат Италии.