​Спаллетти вспомнил триумф в чемпионате с «Наполи»

В прошлом сезоне «Наполи» после 33-летнего ожидания вернул себе чемпионский титул, это сделал Лучано Спаллетти, после триумфа ушедший тренировать сборную страны. Он вспомнил прошлогодний триумф:

-У нас была очень сбалансированная, сбита команда. Видеть этих ребят в раздевалке было сущим удовольствием. Я на самом деле даже почти не мотивировал игроков, они и сами жаждали победить и знали, зачем. Это была команда настоящих людей. К тому же, отличным мотиватором был Аурелио де Лаурентис, - цитирует слова Лучано Спаллетти итальянское новостное агентство ITASportPress.