Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Маротта назвал самого недооценённого игрока «Интера»

05 Декабря 2023 • 04:33 Комментировать
Интер Милан
...
Удинезе
09.12 22:45

Генеральный директор миланского «Интера» Джузеппе Маротта считает Маттео Дармиана одним из самых недооценённых игроков, которых ему доводилось подписывать.

Крайний защитник пополнил ряды «нерадзурри» в 2021 году – он перебрался из «Пармы» всего за 3,3 млн евро. Ранее итальянец провёл сезон в составе «Интера» на правах аренды.

«Недооценённые игроки? Таких много, но я приведу пример с одним из представителей нашей нынешней команды – Дармианом. Этот парень достался нам за очень небольшие деньги, и сейчас он стоит гораздо больше. Я очень ценю его способности и серьёзное отношение к делу. Постепенно он доказал свою важность, хотя СМИ не уделяли ему внимания», – сказал в интервью Cronache di Spogliatoio Маротта.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Джузеппе Маротта Маттео Дармиан ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 05 Декабря
03:15
Бастони – об уровне «Интера»: «Осознаём свою силу, но знаем, что должны сохранять концентрацию»
02:15
Бастони: «Я многому научился у Кьеллини и Бонуччи»
04 Декабря
22:31
Маротта: «Не ждите от «Интера» громких сделок в январе»
11:58
Маротта рассказал о планах «Интера» на полузащитника «Наполи»
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ИНТЕР МИЛАН УДИНЕЗЕ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Футбол онлайн
Окончен
Торино Торино
Аталанта Аталанта
3
0
1.03 19.00 36.00
Видео
Все матчи
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 05 Декабря
04:33 · Италия. Серия А
Маротта назвал самого недооценённого игрока «Интера»
04:07 · Италия. Серия А
Маркизио позвал Беллингема в «Ювентус»
03:55 · Англия. Премьер-лига
Клуб Серии А нацелился на форварда «Челси» Брою слухи
03:15 · Италия. Серия А
Бастони – об уровне «Интера»: «Осознаём свою силу, но знаем, что должны сохранять концентрацию»
03:03 · Италия. Серия А
Леау – о травме: «Я хорошо себя чувствую, но не должен рисковать»
02:15 · Италия. Серия А
Бастони: «Я многому научился у Кьеллини и Бонуччи»
00:44 · Италия. Серия А
«Торино» продлил неудачную серию «Аталанты»
00:30 · Англия. Премьер-лига
Маротта рассказал, подписание какого игрока далось ему труднее всего
04 Декабря
23:15 · Италия. Серия А
Маротта: «Роналду умеет доносить до одноклубников свои убеждения»
22:31 · Италия. Серия А
Маротта: «Не ждите от «Интера» громких сделок в январе»
22:15 · Италия. Серия А
«Торино» - «Аталанта»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:0
22:12 · Италия. Серия А
Гатти – о скудетто: «Не стоит забывать про «Милан» и «Наполи»
19:44 · Англия. Премьер-лига
​Артета выбрал звёздного новичка для «Арсенала» слухи
18:28 · Англия. Премьер-лига
​4 топ-клуба следят за Меньяном
17:52 · Италия. Серия А
​Аллегри штрафовал Погба за громкую музыку – воспоминания экс-игрока «Ювентуса»
Все новости
Рекомендуем