Маротта назвал самого недооценённого игрока «Интера»

Генеральный директор миланского «Интера» Джузеппе Маротта считает Маттео Дармиана одним из самых недооценённых игроков, которых ему доводилось подписывать.

Крайний защитник пополнил ряды «нерадзурри» в 2021 году – он перебрался из «Пармы» всего за 3,3 млн евро. Ранее итальянец провёл сезон в составе «Интера» на правах аренды.

«Недооценённые игроки? Таких много, но я приведу пример с одним из представителей нашей нынешней команды – Дармианом. Этот парень достался нам за очень небольшие деньги, и сейчас он стоит гораздо больше. Я очень ценю его способности и серьёзное отношение к делу. Постепенно он доказал свою важность, хотя СМИ не уделяли ему внимания», – сказал в интервью Cronache di Spogliatoio Маротта.