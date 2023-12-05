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Чемпионат Италии. Серия А

Маркизио позвал Беллингема в «Ювентус»

05 Декабря 2023 • 04:07 Комментировать
Ювентус
...
Наполи
08.12 22:45

Бывший полузащитник «Ювентуса» Клаудио Маркизио ждёт в клубе звезду мадридского «Реала» Джуда Беллингема.

В понедельник 20-летний англичанин прибыл в Турин, где ему была вручена награда лучшему молодому игроку года – Golden Boy. Соответствующую публикацию в социальной сети прокомментировал Маркизио: «Добро пожаловать в Турин... В будущем», – написал экс-футболист сборной Италии и «Ювентуса», намекая на переход Беллингема в стан «бьянконери». Именно так этот комментарий трактуют итальянские СМИ.

Напомним, что в своё время Джуд Беллингем уже мог оказаться в «Ювентусе», о чём рассказывал бывший работник туринского клуба.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ювентус Клаудио Маркизио Джуд Беллингем ещё теги

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