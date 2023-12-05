Бастони – об уровне «Интера»: «Осознаём свою силу, но знаем, что должны сохранять концентрацию»

Центральный защитник миланского «Интера» Алессандро Бастони высказался об уровне команды.

«Нерадзурри» лидируют в турнирной таблице Серии А после 14 туров с 35 набранными очками, опережая «Ювентус» и «Милан», в активе которых 33 и 29 баллов соответственно. В воскресенье коллектив Симоне Индзаги крупно обыграл в гостях «Наполи» – 3:0.

«Чувствуем ли мы себя сильнейшими в Серии А? Мы осознаём свою силу, но знаем, что не сможем выигрывать матчи, если не будем сосредоточены. Такое уже случалось. Один из секретов нашего успеха – мы сплочены даже за пределами поля, что очень помогает», – приводит журналист Альфредо Педулла слова Бастони.