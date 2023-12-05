Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Бастони – об уровне «Интера»: «Осознаём свою силу, но знаем, что должны сохранять концентрацию»

05 Декабря 2023 • 03:15 Комментировать
Интер Милан
...
Удинезе
09.12 22:45

Центральный защитник миланского «Интера» Алессандро Бастони высказался об уровне команды.

«Нерадзурри» лидируют в турнирной таблице Серии А после 14 туров с 35 набранными очками, опережая «Ювентус» и «Милан», в активе которых 33 и 29 баллов соответственно. В воскресенье коллектив Симоне Индзаги крупно обыграл в гостях «Наполи» – 3:0.

«Чувствуем ли мы себя сильнейшими в Серии А? Мы осознаём свою силу, но знаем, что не сможем выигрывать матчи, если не будем сосредоточены. Такое уже случалось. Один из секретов нашего успеха – мы сплочены даже за пределами поля, что очень помогает», – приводит журналист Альфредо Педулла слова Бастони.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Алессандро Бастони

Новости по матчу

Сегодня, 05 Декабря
02:15
Бастони: «Я многому научился у Кьеллини и Бонуччи»
04 Декабря
22:31
Маротта: «Не ждите от «Интера» громких сделок в январе»
11:58
Маротта рассказал о планах «Интера» на полузащитника «Наполи»
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ИНТЕР МИЛАН УДИНЕЗЕ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Футбол онлайн
Окончен
Торино Торино
Аталанта Аталанта
3
0
1.03 19.00 36.00
Видео
Все матчи
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 05 Декабря
03:15 · Италия. Серия А
Бастони – об уровне «Интера»: «Осознаём свою силу, но знаем, что должны сохранять концентрацию»
03:03 · Италия. Серия А
Леау – о травме: «Я хорошо себя чувствую, но не должен рисковать»
02:15 · Италия. Серия А
Бастони: «Я многому научился у Кьеллини и Бонуччи»
00:44 · Италия. Серия А
«Торино» продлил неудачную серию «Аталанты»
00:30 · Англия. Премьер-лига
Маротта рассказал, подписание какого игрока далось ему труднее всего
04 Декабря
23:15 · Италия. Серия А
Маротта: «Роналду умеет доносить до одноклубников свои убеждения»
22:31 · Италия. Серия А
Маротта: «Не ждите от «Интера» громких сделок в январе»
22:15 · Италия. Серия А
«Торино» - «Аталанта»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:0
22:12 · Италия. Серия А
Гатти – о скудетто: «Не стоит забывать про «Милан» и «Наполи»
19:44 · Англия. Премьер-лига
​Артета выбрал звёздного новичка для «Арсенала» слухи
18:28 · Англия. Премьер-лига
​4 топ-клуба следят за Меньяном
17:52 · Италия. Серия А
​Аллегри штрафовал Погба за громкую музыку – воспоминания экс-игрока «Ювентуса»
16:27 · Англия. Премьер-лига
Романо: «Челси» не связывался с «Наполи» по трансферу Хвичи»
14:26 · Италия. Серия А
Итальянский журналист: «Мне нравится Миранчук, но ему надо уйти из «Аталанты»
14:16 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкаслу» интересен форвард «Ювентуса», цена вопроса – 25 миллионов евро
Все новости
Рекомендуем