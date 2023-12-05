Бастони: «Я многому научился у Кьеллини и Бонуччи»

Центральный защитник миланского «Интера» Алессандро Бастони ответил на вопрос о перспективах сборной Италии на чемпионате Европы.

Команда Лучано Спаллетти сыграет в одной группе со сборными Испании, Хорватии и Албании. «Скуадра адзурра» подходит к турниру в качестве действующего чемпиона.

«Евро-2024? У нас молодая команда, но многие из нас были в составе три года назад. В то время я многому научился у Джорджо Кьеллини и Леонардо Бонуччи, и теперь мне хотелось бы самому преуспеть в футболке сборной», – приводит журналист Джанлука ди Марцио слова 24-летнего центрбека, отыгравшего за сборную Италии 21 матч.