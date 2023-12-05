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Чемпионат Италии. Серия А

«Торино» продлил неудачную серию «Аталанты»

05 Декабря 2023 • 00:44 Комментировать
Торино
3:0
Аталанта
окончен

В последнем матче 14-го тура Серии А «Торино» играл против «Аталанты». Алексей Миранчук получил шанс проявить себя на стадионе, где провел лучший отрезок итальянского этапа карьеры. В середине первого тайма Никола Влашич обострил у левого угла штрафной и прострелил под удар Дувану Сапате - 1:0. Ответ Шарля де Кетеларе - хороший удар со средней дистанции, но вратарь выручил. После перерыва видеоассистент подсказал арбитру, что был фол при подаче углового - пенальти в пользу хозяев. Антонио Санабрия пробил в левый угол, а кипер не угадал. Марио Пашалич атаковал от линии штрафной, но вратарь «Торино» сегодня сыграл без ошибок. На пятой компенсированной минуте Сапата оформил дубль.

3:0, «Торино» поднялся на 10-е место, а вот соперник не может победить уже четыре матча подряд и идет восьмым. Алексей Миранчук сегодня подавал угловые и заработал пару штрафных ударов.

Протокол игры  
Торино3:0Аталанта
(1:0) Сапата Дуван22'  
(2:0) Санабрия Антонио56'  
(3:0) Сапата Дуван90'  
Милинкович-Савич ВаняТамез АдриенБуонджорно Алессандро  45'Родригес РикардоБелланова Рауль 90' (Джиджи Коффи ( 90') Войвода МергимЛинетти Кароль  5' 84' (Риччи Самуэле ( 84') Илич ИванВлашич НиколаСанабрия Антонио 85' (Карамо Янн ( 85') Сапата Дуван
Запасные: Сазонов СабаГинейтис ГвидасСавва ЗаннетосСек ДембаДжемелло ЛукаСоппи БрэндонПопа МихайЗима ДавидЛазаро Валентино
Муссо ХуанСкальвини Джорджио  9'Джимсити Берат 19' (Баккер Митчел ( 19') Де Рон Мартен  76'Хатебур Ханс 46' (Хольм Эмиль ( 46') Руджери МаттеоЭдерсон ХоноратоКопмейнерс ТëнМиранчук Алексей 90' (Адопо Ндари ( 90') Де Кетеларе Шарль 57' (Пашалич Марио ( 57') Лукман Адемола 46' (Муриэль Луис ( 46')
Запасные: Цортеа НадирСиссе МустафаКарнесекки МаркоМендичино ЛеонардоКолашинац СеадРосси ФранческоДжованни БонфантиДзаппакоста Давиде
04 декабря. Стадион "Олимпийский стадион (Турин)" (Турин).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Торино Аталанта

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