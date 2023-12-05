«Торино» продлил неудачную серию «Аталанты»

В последнем матче 14-го тура Серии А «Торино» играл против «Аталанты». Алексей Миранчук получил шанс проявить себя на стадионе, где провел лучший отрезок итальянского этапа карьеры. В середине первого тайма Никола Влашич обострил у левого угла штрафной и прострелил под удар Дувану Сапате - 1:0. Ответ Шарля де Кетеларе - хороший удар со средней дистанции, но вратарь выручил. После перерыва видеоассистент подсказал арбитру, что был фол при подаче углового - пенальти в пользу хозяев. Антонио Санабрия пробил в левый угол, а кипер не угадал. Марио Пашалич атаковал от линии штрафной, но вратарь «Торино» сегодня сыграл без ошибок. На пятой компенсированной минуте Сапата оформил дубль.

3:0, «Торино» поднялся на 10-е место, а вот соперник не может победить уже четыре матча подряд и идет восьмым. Алексей Миранчук сегодня подавал угловые и заработал пару штрафных ударов.