Маротта: «Роналду умеет доносить до одноклубников свои убеждения»

Бывший исполнительный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта, ныне работающий в «Интере», высказался о подписании Криштиану Роналду.

В 2018 году функционер участвовал в сделке по переходу португальской суперзвезды из мадридского «Реала» в «Ювентус». Вскоре после перехода форварда Маротта покинул клуб, в то время как Роналду оставался в Турине до 2021 года.

«Роналду был и остаётся отличным игроком, но прежде всего это великий чемпион. Он умеет доносить до товарищей по команде свои убеждения. Он был лидером «Ювентуса» и подталкивал других. Сделка по нему была непростой, но меня это не злило», – поведал в интервью Cronache di Spogliatoio Маротта.