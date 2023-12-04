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Маротта: «Роналду умеет доносить до одноклубников свои убеждения»

04 Декабря 2023 • 23:15 Комментировать
Ювентус
...
Наполи
08.12 22:45

Бывший исполнительный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта, ныне работающий в «Интере», высказался о подписании Криштиану Роналду.

В 2018 году функционер участвовал в сделке по переходу португальской суперзвезды из мадридского «Реала» в «Ювентус». Вскоре после перехода форварда Маротта покинул клуб, в то время как Роналду оставался в Турине до 2021 года.

«Роналду был и остаётся отличным игроком, но прежде всего это великий чемпион. Он умеет доносить до товарищей по команде свои убеждения. Он был лидером «Ювентуса» и подталкивал других. Сделка по нему была непростой, но меня это не злило», – поведал в интервью Cronache di Spogliatoio Маротта.

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Евро-Футбол.Ру,
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