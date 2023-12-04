Маротта: «Не ждите от «Интера» громких сделок в январе»

Генеральный директор миланского «Интера» Джузеппе Маротта вновь заявил, что клуб не планирует активную работу на трансферном рынке в январе.

Ранее функционер уже сообщал, что в распоряжении Симоне Индзаги и без того достаточно сильная команда, поэтому необходимости в усилении состава сейчас нет.

«Январское окно? Не стоит ждать от нас никаких громких сделок. Возможно, мы лишь отдадим в аренду некоторых игроков», – передаёт инсайдер Николо Скира комментарии Маротты из свежего интервью.

После 14 туров Серии А «нерадзурри» лидируют в турнирной таблице с 35 очками, опережая «Ювентус» (33) и «Милан» (29). 9 декабря «Интер» сыграет на своём поле против «Удинезе».