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Чемпионат Италии. Серия А

Маротта: «Не ждите от «Интера» громких сделок в январе»

04 Декабря 2023 • 22:31 Комментировать
Интер Милан
...
Удинезе
09.12 22:45

Генеральный директор миланского «Интера» Джузеппе Маротта вновь заявил, что клуб не планирует активную работу на трансферном рынке в январе.

Ранее функционер уже сообщал, что в распоряжении Симоне Индзаги и без того достаточно сильная команда, поэтому необходимости в усилении состава сейчас нет.

«Январское окно? Не стоит ждать от нас никаких громких сделок. Возможно, мы лишь отдадим в аренду некоторых игроков», – передаёт инсайдер Николо Скира комментарии Маротты из свежего интервью.

После 14 туров Серии А «нерадзурри» лидируют в турнирной таблице с 35 очками, опережая «Ювентус» (33) и «Милан» (29). 9 декабря «Интер» сыграет на своём поле против «Удинезе».

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ИНТЕР МИЛАН УДИНЕЗЕ
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Сегодня, 04 Декабря
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