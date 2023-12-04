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Гатти – о скудетто: «Не стоит забывать про «Милан» и «Наполи»

04 Декабря 2023 • 22:12 Комментировать
Ювентус
...
Наполи
08.12 22:45

Центральный защитник «Ювентуса» Федерико Гатти рассказал, что думает о чемпионской гонке в Серии А.

«Бьянконери» занимают вторую строчку с 33 набранными очками, на два балла отставая от «Интера». «Милан» (29), «Рома» и «Наполи» (по 24) располагаются следом в турнирной таблице.

«Впереди много матчей, сейчас рано делать выводы. Гонка остаётся открытой. Не стоит забывать про «Милан» и «Наполи», которые очень сильны. Возвращение в еврокубки? Это наша цель, и мы сделаем всё, чтобы её достичь», – приводит журналист Джанлука ди Марцио слова Гатти, забившего победный гол «Ювентуса» в недавнем матче против «Монцы» (2:1).

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