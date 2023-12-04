Бывший игрок «Торино» Франко Семиоли дал комментарий для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру». Он высказался о полузащитнике Алексее Миранчуке - россиянин сейчас получает мало игрового времени в «Аталанте».

«Миранчук в прошлом сезоне был важным игроком для «Торино». Многие ожидали, что он останется в команде, потому что он идеально подошёл для футбола Юрича. Не знаю, есть ли шанс, что он окажется в команде зимой, но в любом случае «Торино» ищет игрока с его характеристиками в атакующую линию. Команде нужно усилить атаку, а Алексей – тот игрок, который может решить эпизод в любом матче. Такого футболиста нынешнему «Торино» не хватает», - сказал Семиоли.

Выступая за «Торино» в аренде, Миранчук забил четыре гола и отдал шесть голевых передач в 31 матче.