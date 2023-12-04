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Чемпионат Италии. Серия А

«Торино» - «Аталанта»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

04 Декабря 2023 • 22:15 Комментировать
Торино
0:0
Аталанта
1 3.15 X 3.20 2 2.45
1-й тайм

В рамках 14-го тура чемпионата Италии по футболу «Торино» принимает «Аталанту».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Торино0:0Аталанта
Милинкович-Савич ВаняТамез АдриенБуонджорно АлессандроРодригес РикардоБелланова РаульВойвода МергимЛинетти Кароль  5'Илич ИванВлашич НиколаСанабрия АнтониоСапата Дуван
Запасные: Риччи СамуэлеСазонов СабаГинейтис ГвидасСавва ЗаннетосСек ДембаДжемелло ЛукаДжиджи КоффиКарамо ЯннСоппи БрэндонПопа МихайЗима ДавидЛазаро Валентино
Муссо ХуанСкальвини Джорджио  9'Джимсити Берат 19' (Баккер Митчел ( 19') Де Рон МартенХатебур ХансРуджери МаттеоЭдерсон ХоноратоКопмейнерс ТëнМиранчук АлексейДе Кетеларе ШарльЛукман Адемола
Запасные: Цортеа НадирСиссе МустафаКарнесекки МаркоХольм ЭмильМендичино ЛеонардоАдопо НдариПашалич МариоКолашинац СеадМуриэль ЛуисРосси ФранческоДжованни БонфантиДзаппакоста Давиде
04 декабря. Стадион "Олимпийский стадион (Турин)" (Турин).
Текстовая трансляция 
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Евро-Футбол.Ру,
Торино Аталанта

Новости по матчу

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Стало известно, при каком условии «Аталанта» готова отпустить Миранчука в другой клуб
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Аталанта Аталанта
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3.20 3.45 2.29
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Сегодня, 04 Декабря
22:31 · Италия. Серия А
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22:15 · Италия. Серия А
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