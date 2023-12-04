«Торино» - «Аталанта»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В рамках 14-го тура чемпионата Италии по футболу «Торино» принимает «Аталанту».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Торино - Аталанта
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Протокол игры
Милинкович-Савич Ваня•Тамез Адриен•Буонджорно Алессандро•Родригес Рикардо•Белланова Рауль•Войвода Мергим•Линетти Кароль• 5'Илич Иван•Влашич Никола•Санабрия Антонио•Сапата Дуван
Муссо Хуан•Скальвини Джорджио• 9'Джимсити Берат19' (Баккер Митчел (19') •Де Рон Мартен•Хатебур Ханс•Руджери Маттео•Эдерсон Хонорато•Копмейнерс Тëн•Миранчук Алексей•Де Кетеларе Шарль•Лукман Адемола
04 декабря. Стадион "Олимпийский стадион (Турин)" (Турин).
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