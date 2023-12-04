​Аллегри штрафовал Погба за громкую музыку – воспоминания экс-игрока «Ювентуса»

Бывший футболист «Ювентуса» Ромуло вспомнил, как в сезоне 2014/2015 Массимилиано Аллегри оштрафовал Поля Погба за слишком громкую музыку.

«Я помню ту выездную победу над «Сассуоло» и то, как Погба тогда слушал музыку в наушниках. Громкость была такой высокой, что музыку слышали все в раздевалке. На следующий день Аллегри оштрафовал Погба на 20 тысяч евро, несмотря на то, что он забил потрясающий гол», - рассказал Ромуло IFS TV на Twitch.

В настоящий момент Поль Погба отстранён от работы с командой – футболист ждёт наказания за допинг.

«Ювентус» на текущий момент занимает второе место в турнирной таблице Серии А.