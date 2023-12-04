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Чемпионат Италии. Серия А

​Экс-капитан «Аталанты» дал совет Миранчуку эксклюзив

04 Декабря 2023 • 17:40 Комментировать
Торино
...
Аталанта
1 3.15 X 3.20 2 2.45
Через 2 ч. 11 мин.

Бывший капитан «Аталанты» Кристиан Дони дал комментарий для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру». Он высказался о ситуации российского полузащитника Алексея Миранчука.

«Я считаю, что Алексей Миранчук очень талантливый футболист, но ему нужно пойти в команду, где он будет больше играть. Миранчук доказал, что готов играть в Серии А, ему хорошо подходит итальянский футбол, но просто нужна команда, где он сможет показать свои сильные стороны. Увы, это не «Аталанта», но уезжать из Италии ему не нужно», - сказал Дони.

В сезоне 2023/2024 Алексей Миранчук провёл на поле только 216 минут в семи матчах «Аталанты».

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Алексей Миранчук Кристиан Дони ещё теги

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