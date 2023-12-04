​Лаутаро Мартинес: «Мы - команда»

Миланский «Интер» удачно съездил в Неаполь, разжившись там тремя очками - команда Симоне Индзаги забила три безответных мяча действующему чемпиону «Наполи», впервые с 1977 года одержав крупную победу в Неаполе. Аргентинский нападающий Лаутаро Мартинес не забил, но он рад за партнеров по команде, которые сделали за него его работу:

- Мы возвращаемся домой с тремя очками, очень важными для нас. Отличная команда, мы все работаем вместе и никогда не выпячиваем себя индивидуально, - написал в социальных сетях аргентинец.

В следующем туре «Интеру» предстоит принять в домашнем матче «Удинезе».